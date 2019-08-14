Службу транспортной безопасности метро натаскали за 2 года. Петербургские станции больше не закрывают из-за каждой бесхозной сумки

Петербургский метрополитен изменил процедуру принятия решения о закрытии станций в случае обнаружения потенциально опасных предметов. В последний раз турникеты запирали больше месяца назад.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Петербургского метрополитена 14 августа, главный фактор более оперативной отработки инцидентов – повышение квалификации сотрудников службы транспортной безопасности. Они проходят обучение в лицензированных организациях и аттестацию, в ходе которой рассматривают конкретные случаи обнаружения бесхозных предметов. «Плюс появился руководитель дежурной смены, который координирует действия и дает оценку в соответствии с инструкцией, подключает ситуационный центр, отсматривает историю перемещения предмета и выявляет признаки опасности, – пояснили в предприятии. – В зависимости от этих признаков принимается решение совместно с полицией на транспорте: вызывать дополнительные силы или нет, закрывать станцию или нет».

В последний раз официальный telegram-канал метрополитена сообщал о закрытии станции по соображениям безопасности 9 июля. Тогда речь шла о «Лиговском проспекте», в тот же день из-за дождей пришлось частично ограничить вход в «Девяткино». Как уточнили в пресс-службе, сейчас закрытия чаще всего бывают по техническим причинам, например из-за попадания посторонних предметов под движущиеся части эскалаторов.

Службу контроля в петербургском метро заменили службой транспортной безопасности осенью 2017 года. Численность нового подразделения определили в 1700 человек. Необходимость в новой структуре возникла в связи с изменениями в нормативах по безопасности, внесенными в документы транспортной инфраструктуры после теракта, совершенного в метро 3 апреля. Тогда смертник привел в действие в вагоне на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» взрывное устройство. Погибли 15 человек, пострадали более ста.

Сотрудники службы контроля на метрополитене не имели права на проведение досмотра пассажиров, так как у них нет соответствующей аттестации. О несоответствии СКМ федеральным требованиям говорилось неоднократно, но метрополитен оправдывался тем, что на Северо-Западе России до теракта отсутствовали аттестующие организации. 17 апреля 2017 года таковой стало предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта на Октябрьской железной дороге». После этого метрополитен объявлял несколько конкурсов на обучение сотрудников транспортной безопасности. За прошедшие два года петербуржцы успели привыкнуть к регулярным закрытиям станций метро из-за обнаружения бесхозных предметов, иногда это происходило по несколько раз в день.