Памяти ДРСМД. Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировались на Чукотку

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь, сообщает Минобороны России.

Длительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. километров. Полет проводился без дозаправок.

"Мероприятия проведены в рамках планового летно-тактического учения под руководством командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, которое продлится до конца текущей недели. В ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России и пообещала найти симметричный ответ.