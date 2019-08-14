«Это игра в административный ресурс». ЦИК встал на защиту петербургских кандидатов от штаба Навального

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев назвал «выходящей за пределы дозволенных границ» ситуацию в Петербурге, где суды принимают противоположные решения по одинаковым ситуациям, связанным со снятием кандидатов с муниципальных выборов. С критикой в адрес петербургского избиркома, который недостаточно активно отстаивает свою позицию в судах, Булаев выступил на заседании ЦИК 14 августа.

Речь на заседании шла о ситуации в муниципалитете «Екатерингофский», спровоцировавшем множество скандалов за время нынешней кампании. Ленинский районный суд снял с выборов двух кандидатов в совет этого муниципалитета, поддержанных штабом Алексея Навального; в ближайшие два дня он должен рассмотреть вопрос о снятии остальных восьми выдвинутых этой командой активистов, в том числе лидера петербургского штаба Александра Шуршева. Суд встал на сторону истцов (это выдвиженцы «Единой России») и признал, что оппозиционные кандидаты нарушили закон: подали документы в муниципальный избирком после положенного срока. Однако этот срок продлила своим решением петербургская избирательная комиссия: ей пришлось сделать это из-за того, что муниципалитет объявил выборы тайно, и кандидаты не успевали в положенный период. Отменяя регистрацию кандидатов, суд фактически признает незаконным решение горизбиркома. При этом сам горизбирком в судебных заседаниях не участвует и свою правоту не отстаивает, утверждают в штабе Навального.

«Мне бы не хотелось сейчас публично говорить все, что у меня на душе, но я оцениваю ситуацию в этой части как вышедшую за пределы дозволенных границ, – заявил Николай Булаев. – Я не оцениваю решения судов, я пока говорю о представлении суду позиции петербургской избирательной комиссии и об аргументированности этой позиции». Он заметил, что со стороны городского избиркома «не совсем корректно» не участвовать в судебных заседаниях, где оспаривается принятое им решение. «Или нужно отменить собственное решение и публично сказать: да, мы были неправы. Или так же публично отстаивать свою позицию. Третьего не дано. Все остальное – это игра в административный ресурс», – заявил зампред ЦИК.

Петербургский избирком продлял сроки приема документов не только в «Екатерингофском», но и в других муниципалитетах, которые объявили выборы тайно: например, в «Сампсониевском». Здесь пытались отменить это решение в суде, но оно устояло. «Ситуация одинаковая, а решения диаметрально противоположные, – обратил внимание на заседании Булаев. – Слишком разное толкование судами одних и тех же решений дает основание думать, что кто-то не прав. Хочется понять, кто».

Кандидатов от штаба Навального в муниципалитет «Екатерингофский» допустили до выборов только после вмешательства петербургского избиркома. В муниципалитете этим вмешательством остались недовольны: в местной газете появилась публикация о том, что городская комиссия «верит оппозиционерам на слово».