Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +19
$ 65.20р
72.90р
15:17 14.08.2019
Расширенный поиск

Город
14.08.2019 15:13
Печать

«Это игра в административный ресурс». ЦИК встал на защиту петербургских кандидатов от штаба Навального

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев назвал «выходящей за пределы дозволенных границ» ситуацию в Петербурге, где суды принимают противоположные решения по одинаковым ситуациям, связанным со снятием кандидатов с муниципальных выборов. С критикой в адрес петербургского избиркома, который недостаточно активно отстаивает свою позицию в судах, Булаев выступил на заседании ЦИК 14 августа.

Речь на заседании шла о ситуации в муниципалитете «Екатерингофский», спровоцировавшем множество скандалов за время нынешней кампании. Ленинский районный суд снял с выборов двух кандидатов в совет этого муниципалитета, поддержанных штабом Алексея Навального; в ближайшие два дня он должен рассмотреть вопрос о снятии остальных восьми выдвинутых этой командой активистов, в том числе лидера петербургского штаба Александра Шуршева. Суд встал на сторону истцов (это выдвиженцы «Единой России») и признал, что оппозиционные кандидаты нарушили закон: подали документы в муниципальный избирком после положенного срока. Однако этот срок продлила своим решением петербургская избирательная комиссия: ей пришлось сделать это из-за того, что муниципалитет объявил выборы тайно, и кандидаты не успевали в положенный период. Отменяя регистрацию кандидатов, суд фактически признает незаконным решение горизбиркома. При этом сам горизбирком в судебных заседаниях не участвует и свою правоту не отстаивает, утверждают в штабе Навального.

«Мне бы не хотелось сейчас публично говорить все, что у меня на душе, но я оцениваю ситуацию в этой части как вышедшую за пределы дозволенных границ, – заявил Николай Булаев. – Я не оцениваю решения судов, я пока говорю о представлении суду позиции петербургской избирательной комиссии и об аргументированности этой позиции». Он заметил, что со стороны городского избиркома «не совсем корректно» не участвовать в судебных заседаниях, где оспаривается принятое им решение. «Или нужно отменить собственное решение и публично сказать: да, мы были неправы. Или так же публично отстаивать свою позицию. Третьего не дано. Все остальное – это игра в административный ресурс», – заявил зампред ЦИК.

Петербургский избирком продлял сроки приема документов не только в «Екатерингофском», но и в других муниципалитетах, которые объявили выборы тайно: например, в «Сампсониевском». Здесь пытались отменить это решение в суде, но оно устояло. «Ситуация одинаковая, а решения диаметрально противоположные, – обратил внимание на заседании Булаев. – Слишком разное толкование судами одних и тех же решений дает основание думать, что кто-то не прав. Хочется понять, кто».

Кандидатов от штаба Навального в муниципалитет «Екатерингофский» допустили до выборов только после вмешательства петербургского избиркома. В муниципалитете этим вмешательством остались недовольны: в местной газете появилась публикация о том, что городская комиссия «верит оппозиционерам на слово».

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
СРО А "Объединение строителей СПб"
13.08.2019 17:58

"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

Профессиональное сообщество строителей выступило в инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга»Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний - членов СРО, а позже и городские власти.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Glorax Development
13.08.2019 16:18

Намыв на Васильевском острове обрел архитектурную доминанту - золотой шпиль

На намывных территориях Васильевского острова появилась своя архитектурная доминанта – золотой шпиль. Как сообщают в компании Glorax Development, установку декоративного элемента завершили 12 августа.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 15:10

Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России

С начала 2019 года Альфа-Банк открыл 14 ипотечных центров в городах России.
«Петербургская Недвижимость»
13.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок новые квартиры в Московском районе

Компания начала продажи новых секций в корпусах 1.1 и 1.2 жилого комплекса «Зеленый квартал на Пулковских высотах». Дома находятся в высокой стадии готовности: покупатели смогут отметить новоселье уже в следующем году.
ПАО «Группа ЛСР»
13.08.2019 13:14

РАСК присвоил «Группе ЛСР» очень высокий рейтинг надежности

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) впервые повысило рейтинг надежности застройщика до максимально возможного