Туристический спрос на курорты Кубани вырос на четверть

Рост спроса на курорты Краснодарского края в первой половине 2019 года, по разным оценкам, составил от 15 до 25%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Самым популярным российским направлением по количеству туристов стал традиционно Краснодарский край. Он бьет все рекорды. По предварительной информации, только за первое полугодие, которое не включает даже высокий сезон, туда отправились более семи миллионов отдыхающих", – сказала Ломидзе.

По ее оценке, по итогам года турпоток может составить примерно 18 миллионов гостей на всех курортах Краснодарского края. "Прирост примерно пока составляет примерно 15%, некоторые туроператоры по этому направлению оценивают этот показатель в 20-25% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о крайней востребованности курортов Краснодарского края", – уточнила представитель АТОР.