Росстат: В России стали реже умирать и рождаться

Рождаемость в РФ в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018-м снизилась на 8,3% и составила 9,9 на 1 тысячу человек.

Как пишет ТАСС 14 августа со ссылкой на данные Росстата, за первое полугодие 2019 года в стране родились 719 тысяч человек. В 2018 году младенцев было на 63,1 тысячи больше.

Согласно статистике, в стране на 3,1% сократилось и число умерших: в первом полугодии текущего года оказалось 918 тысяч человек, что на 28 тысяч меньше скончавшихся в аналогичный период годом ранее.

Естественная убыль населения России, по данным Росстата, с января по июнь 2019 года составила 199 тысяч человек. В 2018 году показатель составил 164 тысячи.

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Ранее стало известно, что в РФ также снизилось число свадеб и разводов.