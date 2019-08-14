Райский уголок. К парку 300-летия водой прибило кокос, неделю назад там нашли игуану

Плод экзотического растения принесла вода к парку 300-летия Петербурга. Дрейфующий на волнах Финского залива кокос горожане заметили 14 августа.

Как рассказала «Фонтанке» жительница Приморского района Анастасия, сегодня с утра она гуляла с собакой Асей по пляжу. Ася, как настоящий добытчик, вытащила кокос из воды. Пробовать находку на вкус девушка не решилась и оставила её на пляже.

На прошлой неделе в парке 300-летия появился нехарактерный для северных широт обитатель. Молодая игуана сбежала от хозяина и застыла на дереве.