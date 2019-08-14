Каршеринг на Лиговском перевернул «Ларгус», задеты другие машины. Водителя видели бегущим во дворы

На Лиговском и Невском проспектах у площади Восстания плотно всегда, и безо всяких аварий, а сейчас и подавно. На Лиговском, на перекрёстке с Кузнечным переулком, днём 14 августа произошло ДТП сразу на четыре автомобиля. Все легковушки, и ни одной частной машины: две каршеринговые и две корпоративные.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на Лиговском, 69, столкнулись «Хёндэ» компании «Делимобиль» и «Лада Ларгус» с логотипами «модного квартала». По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль не пропустил «Ладу», та перевернулась и, пролетев вверх колёсами, ударила припаркованный «Смарт» известного ресторана, а он ткнул стоящий перед ним «Яндекс.Драйв». На фотографиях «Ларгус» уже возвращён на колёса.

«Я стояла на этом перекрестке, когда всё случилось. Серый «Делимобиль» поворачивал с Лиговского налево на Кузнечный. Он не пропустил белый «Ларгус», который летел по Лиговскому, – пишет Ксения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – [Из «Хёндэ»] во двор побежал молодой парень, а девушка вылезла из машины и упала». Девушка, по словам Эмиля, на своих ногах вошла в карету скорой помощи.

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«Три наряда ДПС слетелись с мигалками. Полицейские по телефону говорят, что кого-то не поймали, поймали только пассажиров», – рассказывает читатель «Фонтанки». Участники «ДТП и ЧП» уточняют, что юноша, управлявший каршерингом, после аварии побежал во дворы, и пока полицейские допрашивали его пассажира или пассажирку, очевидцы задержали его.

Разбитые машины перегородили Лиговский, транспорту приходится объезжать их по трамвайным путям. Пробка не только на Лиговском, но и на Невском: ряды, поворачивающие с Невского направо, тормозят поток. «Перекрёсток там дурацкий. Разворот по стрелке половина делает, уже когда она не горит. А задержки нету. Не успевают», – отмечают автомобилисты.

Отметим, что точной статистики ДТП с каршеринговыми машинами нет: ГИБДД недавно сдала выделять таких участников в отдельную категорию. Однако в народе бытует мнение о том, что не проходит ни дня без аварии с арендованной машиной. Вчера, например, среди «утренней россыпи автомобилей в столбах» два были каршеринговыми.