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Происшествия
14.08.2019 14:20
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Каршеринг на Лиговском перевернул «Ларгус», задеты другие машины. Водителя видели бегущим во дворы

На Лиговском и Невском проспектах у площади Восстания плотно всегда, и безо всяких аварий, а сейчас и подавно. На Лиговском, на перекрёстке с Кузнечным переулком, днём 14 августа произошло ДТП сразу на четыре автомобиля. Все легковушки, и ни одной частной машины: две каршеринговые и две корпоративные.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, на Лиговском, 69, столкнулись «Хёндэ» компании «Делимобиль» и «Лада Ларгус» с логотипами «модного квартала». По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль не пропустил «Ладу», та перевернулась и, пролетев вверх колёсами, ударила припаркованный «Смарт» известного ресторана, а он ткнул стоящий перед ним «Яндекс.Драйв». На фотографиях «Ларгус» уже возвращён на колёса.  

Каршеринг на Лиговском перевернул «Ларгус», задеты другие машины. Водителя видели бегущим во дворы

«Я стояла на этом перекрестке, когда всё случилось. Серый «Делимобиль» поворачивал с Лиговского налево на Кузнечный. Он не пропустил белый «Ларгус», который летел по Лиговскому, – пишет Ксения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – [Из «Хёндэ»] во двор побежал молодой парень, а девушка вылезла из машины и упала». Девушка, по словам Эмиля, на своих ногах вошла в карету скорой помощи.

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«Три наряда ДПС слетелись с мигалками. Полицейские по телефону говорят, что кого-то не поймали, поймали только пассажиров», – рассказывает читатель «Фонтанки». Участники «ДТП и ЧП» уточняют, что юноша, управлявший каршерингом, после аварии побежал во дворы, и пока полицейские допрашивали его пассажира или пассажирку, очевидцы задержали его.

Разбитые машины перегородили Лиговский, транспорту приходится объезжать их по трамвайным путям. Пробка не только на Лиговском, но и на Невском: ряды, поворачивающие с Невского направо, тормозят поток. «Перекрёсток там дурацкий. Разворот по стрелке половина делает, уже когда она не горит. А задержки нету. Не успевают», – отмечают автомобилисты.

https://vk.com/spb_today

Отметим, что точной статистики ДТП с каршеринговыми машинами нет: ГИБДД недавно сдала выделять таких участников в отдельную категорию. Однако в народе бытует мнение о том, что не проходит ни дня без аварии с арендованной машиной. Вчера, например, среди «утренней россыпи автомобилей в столбах» два были каршеринговыми.

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