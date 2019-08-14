«Жизненный и служебный опыт». В Кремле рассказали о выборе врио главы Петербурга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на что ориентировался Владимир Путин при назначении Александра Беглова врио главы Санкт-Петербурга.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», – цитирует ТАСС 14 августа заявление Пескова.

По его словам, партийная принадлежность в таких случаях рассматривается, но «не в первую очередь».

Напомним, что в октябре прошлого года Путин принял отставку Георгия Полтавченко, который был губернатором с 2011-го. Врио главы города был назначен Беглов. Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября.