Автосервис в огне подогрел проспект Народного Ополчения. Магазин тушат по повышенному номеру

В Кировском районе Петербурга 14 августа спасают от огня павильон с товарами для автомобилистов. Заворожённые заревом водители отмечают, что чувствуют жар, даже сидя в своих машинах.

О пожаре в торговых павильонах на проспекте Народного Ополчения, 28, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Помещения по этому адресу занимают служба эвакуации, кафе «Автомобилист» и многочисленные магазинчики с «железом». По словам очевидцев, к двум часам дня огонь полностью захватил магазин автозапчастей. «Ух ты, жар прямо в машине», – делится проезжающий по Народного Ополчения водитель.

В городском управлении МЧС сообщили, что возгорание происходит в одной из секций одноэтажного павильона высотой шесть метров. Площадь, на которую распространился огонь, пока не даёт установить сильное задымление. Уже на месте сотрудники ведомства подняли ранг пожара до 1-БИС.