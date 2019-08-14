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Строительство
14.08.2019 14:01
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Однушки в Петербурге на 54% дороже, чем в области, а двушки - на 60%

В июле однокомнатные квартиры в Северной столице стоили в среднем на 54% дороже, чем подобное жилье в пригородной зоне, – 4,63 млн руб. против 3,01 млн. Такие данные 14 августа приводит Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость». Исследование касалось квартир в строящихся объектах массового спроса.

«Чем больше комнат в квартире, тем заметнее разрыв стоимости жилья между городом и областью, – поясняет Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Так, разница между средней ценой «двушек» составляет уже 60% (4,25 млн руб. в пригородах и 6,81 млн руб. в городе), а трешек – 61% (5,74 млн руб. и 9,26 млн соответственно). Цены на многокомнатные квартиры, от 4 и более комнат, отличаются уже практически в два раза: 7,43 млн руб. в пригородной зоне и 14,69 млн в Санкт-Петербурге».

По данным экспертов КЦ «Петербургская Недвижимость», наибольший рост средней цены в предложении за 7 месяцев этого года продемонстрировали студии в пригородах – 2,1 млн руб. в июле, прибавив с начала года на 7,3%. Увеличение стоимости объясняется, в том числе, завершением на этой территории многих крупных проектов. На втором месте по росту цен – однокомнатные квартиры в Петербурге (+6,1% с начала года): в этом случае на цену повлиял, среди прочего, значительный объем нового предложения высокого комфорткласса на рынке.

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