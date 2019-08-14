«Дачных» участков на губернаторских выборах станет немного меньше. Петербургский избирком пошел на уступки ЦИКу

Петербургский избирком упразднит 15 «дачных» избирательных участков по губернаторским выборам после критики со стороны Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом председатель избиркома Виктор Миненко заявил по видеосвязи на заседании ЦИК 14 августа.

«В Псковской области порядка пяти участков можно упразднить: активность нашего избирателя там крайне низкая. В Ленинградской области рассматриваем возможность упразднить порядка десяти участков, которые находятся рядом друг с другом», – сказал Виктор Миненко. Он попросил у ЦИКа еще неделю, чтобы решить, что делать с «дачными» участками: «оптимизировать их или отменить в целом».

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что предшественник Миненко – бывший глава петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич «поплатился» за нарушения на президентских выборах, которые также были связаны с голосованием по месту пребывания – то есть с тем же механизмом, который лежит в основе «дачного» голосования.

Реклама



«Мы не допустим дискредитации системы "Мобильный избиратель". Вы персональную ответственность будете нести за это, я не хотела бы выражать и вам недоверие. Посмотрите внимательно, стоит ли игра свеч», – сказала Элла Памфилова председателю петербургского избиркома.

Ранее глава ЦИК дважды настоятельно рекомендовала Петербургу отказаться от создания участков за пределами города, особенно в Псковской области. Всего городские власти намерены создать 92 таких участка, из них 20 – в Псковской области, еще 72 – в Ленинградской. Еще неделю назад Виктор Миненко не был настроен выполнять рекомендацию ЦИК: он сказал, что не может пойти против воли горожан, которые благодарны властям за возможность проголосовать за кандидатуру губернатора, не уезжая с дачи. В ответ зампред ЦИК Николай Булаев публично усомнился в подлинности заявлений избирателей о намерении голосовать за пределами Петербурга.