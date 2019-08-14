ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

«Главстрой Санкт-Петербург»

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.

Это третья школа в ЖК «Северная долина", которая готовится открыть свои двери для школьников 1 сентября этого года.

Специалисты обследовали помещение, провели кадастровую съемку, определили инвентаризационную стоимость, составили технический паспорт и справку о технико-экономических показателях, подготовили поэтажные планы, оформили ведомость помещений и их площадей, а также обмерили прилегающую территорию и создали схему земельного участка с описанием.

Новая четырехэтажная школа в ЖК «Северная долина» от "Главстроя" рассчитана на 825 учеников. Помимо учебных классов в здании предусмотрена столовая, медицинский кабинет, библиотека и актовый зал. Два школьных бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый) занимают отдельное здание, соединенное с основным корпусом школы крытой галереей. Для занятий спортом также предусмотрены большой и малый спортивные залы, стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, яма с песком для прыжков в длину, легкоатлетические дорожки и зона силовых упражнений.

В настоящий момент в «Северной долине» уже работают две школы. Планируется, что после завершения проекта в ЖК «Северная долина» будут работать 10 школ и 12 детских садов, подстанция скорой помощи, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.