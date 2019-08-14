Жителям Петербурга нужно пять зарплат, чтобы разом закрыть все долги по кредитам

Аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе статистических данных Банка России и Росстата посчитали коэффициент долговой нагрузки (КДН) – он показывает количество среднемесячных зарплат, необходимых работающему человеку для полного единоразового погашения своих банковских кредитов.

Как говорится в опубликованном 14 августа отчете, в Петербурге на 1 июля задолженность на одного жителя составляла 285557 рублей и для её закрытия нужны 4,7 зарплаты. По сравнению с 2018 годом долговая нагрузка выросла на 25%.

Наибольший рост долговой нагрузки также произошел в Севастополе (увеличился на 52%, до 1,5 месячных зарплат) и Республике Крым (46%, до 1,3 зарплаты). Максимальный прирост в абсолютном выражении зафиксирован в Калининградской области (+1,05), Республике Мордовия (+1,04), Ленинградской области (+0,97).

«Данный показатель не учитывает задолженность населения перед МФО. Несмотря на свою усредненность, цифры выявляют наиболее закредитованные регионы страны, жителям которых для погашения всех кредитов без учета процентов нужно отдавать весь свой ежемесячный доход продолжительное время без учета текущих расходов на еду, одежду, транспорт, коммунальные платежи и так далее», — объяснил Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».