Ветер дует на восток. Последствия ЧП в Северодвинске в Петербурге не заметят

Ветер после взрыва в районе испытательного полигона у поморской Нёноксы дует на Урал, поэтому последствия в Петербурге будут незаметны.

«Пока ситуация такова, что ветер дует, грубо говоря, не в нашу сторону — туда, на Урал, на восток. <..> Если бы он дул в нашу сторону [Санкт-Петербург], мы бы могли уже что-то сказать — отследить сверхмалые, буквально следовые количества активности. Разумеется, при условии, что они действительно присутствуют в атмосфере. Если верить тому, что говорилось про кратковременную вспышку уровня радиационного фона в Северодвинске, то пока ни шведы, ни STUK — финская организация, которая занимается контролем окружающей среды, ничего не видят», – цитирует 14 августа заявление физика-ядерщика и участника работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Леонида Плескачевского издание 29.ru.

Слова Плескачевского подтвердил и его коллега Сергей Васильев: «Я думаю, ни до Петербурга, ни до Архангельска не дотянет. До Урала — даже и речи нет». По его словам, опасности для здоровья людей нет.

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Ранее МЧС и чрезвычайная комиссия с приглашенным специалистом из Санкт-Петербурга не нашли радиации. При этом Росгидромет выявил многократное повышение уровня радиации сразу после взрыва «специзделия» в Северодвинске.

Справка:

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.

Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале "Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут".