«Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами или возят рассаду на дачу». В Думе объяснили запрет авто «пенсионного возраста»

Зампред думского комитета по экономической политике, член фракции «Единая Россия» Альфия Когогина выступила с разъяснениями по своей громкой инициативе запрета использования автотранспортных средств, достигших «предельных сроков эксплуатации».

По словам представительницы Татарстана в Госдуме, речь идёт не о личном транспорте россиян, а лишь о коммерческом.

Альфия Когогина/Официальный сайт Государственной Думы РФ

«Речь идет только о коммерческом транспорте. О личном транспорте речь не идет. Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу. Речь идет о коммерческих автомобилях, на которых зарабатывают деньги», – цитирует Когогину сайт Госдумы.

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Депутат уточнила, что направленный в министерства и ведомства документ не является законодательной инициативой, а лишь рекомендацией, которая была разработана после круглого стола в Госдуме, где обсуждался вопрос «вклада автотранспорта в реализацию национального проекта «Экология».

По данным Когогиной, загрязнение воздуха автотранспортом в целом по стране составляет 60–65% от общего показателя, а в мегаполисах, например, по расчетам Москвы, – до 85%.

«Мы предложили правительству эту проблему начинать решать», – пояснила супруга главы предприятия по производству грузовиков.

Стимулировать предприятия избавляться от «явно экологически грязных автомобилей» представительница «Единой России» предлагает через повышенные налоги на экологически грязные авто и новую программу, которая позволит «ускоренно заменить этот автомобиль на более современный». Например, через льготный лизинг или кредит, субсидирование стоимости. О проекте такой программы не сообщается, но Альфия Когогина «готова участвовать».

Парламентарий добавила, что помимо экологической составляющей в идее отказа от старых коммерческих автомобилей есть и вопрос безопасности, потому что «коммерческие автомобили используются для перевозки людей, в том числе детей».

Ранее уже был введён законодательный запрет на автобусы, которые перевозят детей. С 2020 года для этих целей нельзя будет использовать машины старше 10 лет.

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.