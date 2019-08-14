Россияне стали есть меньше мяса. Виноваты погода и высокие цены

Россияне стали покупать меньше мяса, колбасы и сосисок. Наряду с возросшими ценами виновата холодная погода.

Об этом сообщает РБК 14 августа со ссылкой на данные аналитической компании GfK. По подсчетам экспертов, с июля 2018 года по июнь 2019-го потребители купили на 4,3% меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим годом. Это связано тем, что цены на них выросли минимум на 3%, а мясо птицы, которое, кстати, считается самой популярной категорией в рационе, подорожало на 12%. Кризис не обошёл и сосиски: их продажи упали на 4,4%.

По мнению директора крупнейшего в Восточной Сибири ретейлера «Командор» Андрея Тетерина, с которым беседовало РБК, на ситуацию повлияли и временные факторы: из-за холодной погоды россияне неохотно выезжали на шашлыки и реже закупались мясными маринадами.