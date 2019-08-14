Вторая непризнанная на Украине церковь времен перестройки перестала существовать. Ее доверенности отозваны

На Украине прекратила существование вторая раскольничья церковь. Как и «Киевский патриархат» Филарета, официально упразднена Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), вышедшая из подчинения Москве в 1989 году. Эту структуру в последние годы возглавлял так называемый митрополит Киевский и всея Украины Макарий (Малетич), который после томоса стал «митрополитом Львовским».

Как сообщает 14 августа ТАСС со ссылкой на парламентское издание «Голос Украины», 29 июля УАПЦ вычеркнули из Единого госреестра юридических и физических лиц. Церковная структура реорганизована, присоединена к Киевской митрополией Украинской православной церкви, созданной по благословению Константинопольского патриарха Варфоломея.

Все доверенности, изданные на имя УАПЦ до 29 июля, отозваны.

Напомним, что так называемый Киевский патриархат тоже прекратил свое официальное существование в конце июля, но руководитель этой организации Филарет (Денисенко) публично выступил против и попросил руководство страны отыграть назад. У него не сложились отношения с главой новой украинской «независимой» церкви, которую возглавил не он, а его ученик.