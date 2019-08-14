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14.08.2019 17:00
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«Золотой ключ» от квартиры на «Царскосельских холмах»

В начале августа 2019 года получили ключи дольщики малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.

«Золотой ключ» от квартиры на «Царскосельских холмах»

ООО «Терминал-Ресурс»

Комплексное освоение территории ведется в  Пушкинском районе на площади 316 га. Проект получил название «На Царскосельских холмах». Новый ЖК состоит из трёх пятиэтажных домов, построенных по кирпично-монолитной технологии. Квартирография предусматривает варианты для любой семьи: однокомнатные квартиры  — до 46 кв. м., «двушки» — до 78 кв. м и трёхкомнатные свободной планировки — до 103 кв. м.

Несмотря на малоэтажность, в подъездах с нулевого уровня установлены бесшумные лифты швейцарской компании Schindler. Круглогодичное горячее водоснабжение обеспечивают автономные газовые котельные производства Бельгии. На входе в каждый дом «Образцового квартала» производится очистка воды, а это продлевает срок службы сантехники.

В качестве системы отопления в помещениях установлен «тёплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов можно поддерживать свою комфортную температуру воздуха в каждой жилой зоне. Это энергоэффективная технология  позволяет отказаться от громоздких радиаторов и экономить на оплате коммунальных услуг. Панорамное остекление и  теплое цветовое оформление фасадов  формируют стильный лаконичный образ нового комплекса. Дома образуют закрытый двор с озеленением, детской площадкой и местом для отдыха. Новый объект поставлен на кадастровый учет, идёт оформление собственности.

Дмитрий Анатольевич и Елена Николаевна, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4»:

– Сейчас мы живём в Калининском районе. Новую квартиру выбирали в малоэтажных домах, потому что привыкли к ним с детства, жить в них уютно и комфортно. Пушкинский район хорошо знаем и любим, здесь живут наши дети. Раньше ездили в Пушкинские парки на выходные, теперь будем гулять в них чаще. Приняли квартиру без замечаний и сразу познакомились со своими будущими соседями. Дизайн-проект собираемся заказать у специалистов, но торопиться с ремонтом не будем. Переехать хотелось бы к Новому году.

фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Андрей и Екатерина, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4»:

– Раньше мы жили в нижних Шушарах, на проект «На «Царскосельских холмах» обратили внимание давно. Здесь в первых «Образцовых кварталах» живут наши друзья, они довольны и качеством строительства, и местоположением. Большое впечатление на нас произвёл мансардный этаж. Когда появилась возможность, приобрели квартиру на мансарде. У нас большая площадь со свободной планировкой – есть где проявить воображение. Мы работаем в Пушкине, довольны, что поблизости находятся парки и многие другие культурные объекты. Для нас важно, что в Пушкинском районе хорошая экология. Собираемся воспользоваться подаренным застройщиком сертификатом на консультацию дизайнера.

фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Георгий и Ксения, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4»:

– Мы живём в Московском районе, неоднократно проезжали по Петербургскому шоссе и обращали внимания на эти места ещё до того, как началось строительство. Когда узнали, что здесь ведётся комплексное освоение территории, приехали посмотреть жилые дома. Зашли в «Образцовый квартал 2», в квартире на мансардном этаже только сделали ремонт и перевозили мебель. Хозяева разрешили нам зайти, посмотреть квартиру. Произвела впечатление высота потолков, после чего мы рассматривали только мансарду. Сегодня получили ключи от своей новой квартиры. Нравится всё, особенно внимание застройщика к деталям. Большие входные группы, ширина лестниц в подъездах, окраска фасадов, качество тротуаров. Чувствуется, что всё сделано для людей, а не «для галочки». Хороший район: удобно добираться до Петербурга и Пушкина, всё близко. Дизайн-проект квартиры мы делаем сами: скачали программу-конструктор и пробуем в ней разные варианты. Сервис в компании также на высоте – и во время консультации, и на этапе оформления сделки, и сейчас, при приёме-передачи квартиры. Хотим поблагодарить застройщика и пожелать профессиональных успехов!

фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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