«Преследуя политические цели накануне выборов в Петербурге». Организаторы конкурса нашли виновного в срыве открытия автобусного маршрута

Запуск автобусного маршрута №193 «Проспект Культуры — ЖК «Цветной город» 14 августа сорван. Новый срок открытия пока не известен. Вину за это городские власти возложили на ООО «Транспортная областная компания». Об этом «Фонтанке» сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

В учреждении объясняют: «Организатор перевозок» своевременно провел закупочные процедуры, в результате которых маршрут №193 должен был обслуживаться ГУП «Пассажиравтотранс». Однако итоги конкурса решило подвергнуть сомнению ООО «Транспортная областная компания» (ТОК), являющееся субподрядчиком крупного коммерческого перевозчика. Представители этой компании обратились в Федеральную антимонопольную службу России с претензией к работе электронной торговой площадки, из-за чего заключение контракта на открытие маршрута было приостановлено».

В учреждении отмечают, что фирма уже не первый раз подаёт жалобы на закупки «Организатора перевозок» по социальным маршрутам Санкт-Петербурга. Причем всегда по одной и той же схеме: обращения направляются в последний день их приёма, и процедура конкурса приостанавливается на неопределенный срок.

Вспомнили в госучреждении и о том, что «Транспортная областная компания» выиграла тендер на обслуживание маршрута №115-Б, который должен был усилить транспортную связь посёлка Металлострой со станцией метро «Рыбацкое». Однако, как уверяют в госучреждении, затем частная фирма уклонилась от подписания контракта, объяснив это «мифическим» сбоем в работе электронной площадки.

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«Получается, что представители компании «ТОК», преследуя своими действиями коммерческие, а может, и политические цели накануне выборов в Санкт-Петербурге, лишают жителей города комфортных социальных маршрутов», – заключают в «Организаторе перевозок». Из-за «уклонения» от подписания контракта учреждение уже обратилось в антимонопольную службу с требованием внести «Транспортную областную компанию» в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, что в 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку у 62 направлений. При этом будет использоваться только новая техника.