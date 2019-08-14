На Маршала Блюхера ждали Беглова, а приехала скорая за покойником

Трагическое совпадение вмешалось в график объездов временно исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 14 августа, около 11 утра у 57 дома на проспекте Маршала Блюхера наблюдалось непривычное столпотворение. Людей с телекамерами и микрофонами сопровождали мужчины в тёмных пиджаках. Компания ждала Александра Беглова, который сегодня оценивает ремонты фасадов в Красногвардейском районе.

Выстроенную операторами картинку нарушила внезапно появившаяся скорая. По информации «Фонтанки», медиков вызвали в квартиру по данному адресу, чтобы зафиксировать смерть. С выносом усопшего пришлось повременить, дабы не вмешивать его в политическую жизнь.

После отъезда врио губернатора покойный продолжил свой путь.