ГИБДД: В Ушаках на встречку выехал «Кодиак». На руках медиков умерла его пассажирка

Предполагаемым виновником тяжёлой аварии в Ушаках на трассе М-10 «Россия» (теперь уже точно известно, что смертельной), считается водитель «Шкоды Кодиак».

Уточненную информацию о ДТП в Тосненском районе Ленинградской области сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Предположительно, 41-летняя женщина с 24-летним водительским стажем на Skoda Kodiak, двигавшаяся в направлении Москвы, выехала на полосу встречного движения на участке, где это запрещено. Там она задела встречный Hyundai i20 и врезалась лоб в лоб в Peugeot Expert.

27-летнему водителю «Хёндэ» и 59-летнему водителю «Пежо» медицинскую помощь оказали на месте, он госпитализации они отказались.

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А в «Шкоде», как и сообщалось ранее, пострадали трое взрослых, в том числе водитель и 9-летний мальчик (он был пристёгнут ремнём безопасности на заднем правом сиденье). Медики пытались спасти жизнь 66-летней пассажирке, сидевшей в заднем левом кресле, но она скончалась. Остальные пострадавшие из «Шкоды», предварительно, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где обсуждают эту аварию, подписчик Павел в комментариях рассказывает, что незадолго до ДТП эта самая «Шкода» обгоняла его по встречной полосе.

Напомним, ДТП произошло на 637-м километре Московского шоссе около 9:30 14 августа. Более чем на час был введен реверсивный режим. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме, скопившиеся многокилометровые пробки начинают постепенно рассасываться.