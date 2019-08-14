ВЦИОМ определил лучший возраст для крещения в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему отношения в обществе к крещению и тому, когда лучше проводить таинство.

Как сообщает центр 14 августа, 75% россиян придерживаются мнения, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения. Абсолютное большинство сторонников православной веры (86%) прошли обряд. Из них 66% приняли таинство по решению родителей или родственников, а 20% решили принять православие самостоятельно.

Средний возраст прохождения обряда крещения в детстве составил четыре года, однако чаще всего россияне крестят детей в годовалом возрасте. Более взрослые люди чаще всего принимали решение об этом в 30 лет.

Результаты опроса появились после того, как в Гатчине при крещении пострадал годовалый мальчик. Проводивший таинство игумен Фотий был запрещен на год, а епархия принесла молодой маме официальные извинения.