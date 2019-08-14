Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

При покупке жилья в новостройке можно воспользоваться уникальной акцией «Крупная сумма», которая действует с 22 июля до 31 августа 2019 года. По данной программе при первоначальном взносе от 15% и сумме кредита свыше 5 млн рублей процентная ставка составит от 8,7%. Срок кредита от 3 до 25 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей. Подробнее здесь

В сданных объектах Группы «Эталон» приобрести квартиру можно с первоначальным взносом от 15%. Процентная ставка в этом случае составит от 9,25% годовых. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредита от 3 до 25 лет. Подробнее здесь

Также для заемщиков, у которых родился второй и/или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 в ПАО «Промсвязьбанк» действует «Семейная ипотека». Согласно условиям банка, процентная ставка по данной программе составит от 4,65% при первоначальном взносе от 20%. Максимально возможная сумма кредита – до 12 млн руб. Срок кредита от 3 до 25 лет. Подробнее здесь

В качестве первоначального взноса указанных программ может быть использован материнский капитал.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о ГК «Эталон»