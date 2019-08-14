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14.08.2019 12:14
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Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

При покупке жилья в новостройке можно воспользоваться уникальной акцией «Крупная сумма», которая действует с 22 июля до 31 августа 2019 года. По данной программе при первоначальном взносе от 15% и сумме кредита свыше 5 млн рублей процентная ставка составит от 8,7%. Срок кредита от 3 до 25 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей. Подробнее здесь

В сданных объектах Группы «Эталон» приобрести квартиру можно с первоначальным взносом от 15%. Процентная ставка в этом случае составит от 9,25% годовых. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредита от 3 до 25 лет.  Подробнее здесь

Также для заемщиков, у которых родился второй и/или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 в ПАО «Промсвязьбанк» действует «Семейная ипотека». Согласно условиям банка, процентная ставка по данной программе составит от 4,65% при первоначальном взносе от 20%. Максимально возможная сумма кредита – до 12 млн руб. Срок кредита от 3 до 25 лет. Подробнее здесь

В качестве первоначального взноса указанных программ может быть использован материнский капитал.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

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Новости компаний
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

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