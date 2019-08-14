В Карелии маленький петербуржец провалился в пожарный резервуар. Ребенка спасти не удалось

Юный петербуржец погиб в Карелии во время прогулки. Мальчик восьми лет гостил у родственников в поселке Малиновая Варакка Лоухского района.

О гибели 14 августа сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. Накануне ребенок отправился на прогулку, бегал по заросшему мхом и кустарником подземному пожарному резервуару, провалился и утонул.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте проводятся следственные действия.