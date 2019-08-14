Huawei прозрел. ИТ-гигант под американскими санкциями скупает таланты в Петербурге

Петербургская компания поставит на новые модели Huawei технологию компьютерного зрения и приложение для работы с дополненной реальностью. Следующим шагом может стать вхождение китайской корпорации в капитал разработчика. Хорошо ли, что наши стартапы уходят в руки китайцев?

фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Китайская Huawei и петербургская Piligrim XXI согласовали дорожную карту сотрудничества в сфере AR-технологий (англ. augmented reality — дополненная реальность). Как рассказали «Фонтанке» в бизнес-инкубаторе «Ингрия», резидентом которого является стартап, оригинальные алгоритмы компьютерного зрения, созданные в Северной столице, появятся на флагманских смартфонах Huawei, которые выйдут на рынок в первом квартале 2020 года.

Разработка петербургской компании поможет технике Huawei распознавать реальные объекты — здания, улицы, природный ландшафт — и отображать их на экране смартфона «с дополнениями», которые «содержатся» в платформе SDK Arcona — главном детище Piligrim XXI. Слой дополненной реальности позволяет создавать в любой точке планеты виртуальные объекты – для навигации, исторической реконструкции, образовательных программ, игр и рекламных акций.

Как пояснила соучредитель Piligrim XXI Татьяна Черник, до этого смартфоны Huawei не умели работать с дополненной реальностью. «Пока китайская компания в этом плане отстает от конкурентов, но очень заинтересована в развитии технологии — к примеру, сейчас создаёт собственные AR-очки», – сказала она.

Телефоны и планшеты других брендов, например, Sony Xperia 1, Xiaomi Mi 9, ASUS Zenfone 6 и ряд моделей Samsung используют для работы с дополненной реальностью платформу ARCore от Google. Apple работает на собственной системе ARKit.

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Не исключено, что обратить внимание на петербургскую разработку китайскую компанию заставили американские санкции. В мае американский Департамент торговли объявил о внесении Huawei в черный список, поскольку ее деятельность «противоречит интересам национальной безопасности США». Это означает, что местные компании не смогут продавать ей технологии без получения специальной экспортной лицензии. Одним из первых о готовности разорвать отношения с Huawei заявил Google. Это лишит китайского ИТ-гиганта доступа к различным сервисам и приложениям, которые принадлежат американской корпорации. Huawei уже анонсировала собственную операционную систему HarmonyOS, на которую ее смартфоны смогут переключиться в этом случае.

В Piligrim XXI соглашаются, что санкции сподвигли Huawei активнее искать новых партнеров. «У них будет своя операционная система, придется все заново делать, поэтому они крайне заинтересованы [в сотрудничестве]», – сказала Татьяна Черник.

При этом петербургская компания утверждает, что превзошла американского конкурента.

«Решение Google хорошо работает в помещениях, наша технология AR дает неплохие результаты именно в открытом пространстве. Huawei как раз заинтересована в технологии размещения интерактивных объектов на фоне города, чтобы было точное геопозиционирование, привязка к конкретной локации», – пояснила Татьяна Черник.

К примеру, в Петербурге владельцы смартфонов Huawei смогут увидеть дополненную реальность на Дворцовой площади, Петропавловской крепости и Исаакиевской площади. Что это будут за объекты, компания не сообщает, но говорит, что они будут иметь скорее развлекательный, нежели рекламный характер.

Модель смартфона, на которой появится решение от Piligrim XXI, Huawei пока не анонсировала. В момент выхода в ней будет зашит алгоритм компьютерного зрения, позднее появится и приложение Arcona. «Но с помощью нашей технологии смогут работать любые приложения для AR», – говорит Черник.

Решение будет одинаковым для всех стран, но самый полный эффект погружения пользователи ощутят там, где уже работают сети 5G. Где их нет, платформа тоже будет работать, но медленнее.

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На этой неделе петербургский офис Piligrim XXI посетят топ-менеджеры российского и европейского подразделений Huawei. Стороны обсудят детальные планы технической интеграции SDK Arcona на новые устройства Huawei, а также варианты инвестирования в развитие и продвижение AR-экосистемы на азиатских рынках. Как пояснила Татьяна Черник, китайский ИТ-гигант может стать как заказчиком петербургского стартапа, так и войти в его капитал.

Piligrim XXI — не единственная российская компания, с которой готова начать работать Huawei. Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий. Среди них – разработчик процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ и создатель операционной системы «Альт» «Базальт СПО». В ходе Санкт-Петербургского экономического форума министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николай Носков предлагал главному исполнительному директору Huawei Го Пину перевести китайские смартфоны на российскую операционную систему «Аврора».

Технологически продукт Piligrim XXI – более сырой, чем платформы по работе с дополненной реальностью таких гигантов как Google и Apple, говорит Алексей Каленчук, руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» ИТ-кластера фонда «Сколково». И тут же подчеркивает: «Но с точки зрения видения они более передовые, чем крупные вендоры». В частности, петербуржцы работают с так называемой технологией AR-cloud, которая позволяет взаимодействовать с объектами дополненной реальности сразу нескольким пользователям.

Сотрудничество Huawei и Piligrim XXI будет не единичным примером, уверен президент ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. «Из-за американских санкций Huawei стал лидером в изучении российского рынка, поиска перспективных идей, компаний, продуктов. Но за ним последуют другие азиатские тигры», – сказал он. Ряд китайских и корейских производителей уже проявляют интерес, сказал он, но конкретных названий не указал, сославшись на договоренности о конфиденциальности.

Вот только интерес к российским разработкам международных ИТ-гигантов несет в себе не только возможности, но и риски потери технологического суверенитета. По словам Макарова, Huawei уже купил несколько московских стартапов.

«В этом ничего хорошего нет. Разработчики получили большие деньги и доступ к китайскому рынку, но Россия потеряла перспективные технологии, которые стали китайскими», – говорит эксперт. По его словам, со стороны государства было бы более правильно стимулировать зарубежные компании инвестировать в стартапы, но не давать им контрольный пакет, чтобы компании оставались российскими и могли работать на российскую экономику. «Продавать стартапы сейчас — это транжирить интеллектуальные ресурсы», – подчеркнул Валентин Макаров.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»