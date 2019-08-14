Три часа беспамятства после глотка кофе. Петербурженка согласилась на предложение подкинуть до дома и потеряла золото

Дорога из клуба до дома заняла три часа у двух дам, согласившихся сесть в машину к незнакомцу в Невском районе Петербурга. Во время поездки пассажирки отключились, а когда пришли в себя, то одна из них обнаружила отсутствие украшений. Единственное, что осталось в памяти — выпитый кофе.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 45-летняя петербурженка. Она рассказала о неудачном знакомстве с водителем «Киа Оптимы». Около трёх часов ночи воскресенья, 4 августа, местная жительница месте с подругой навеселе вышла из клуба «Барс» на улице Тельмана. Дамы направились в сторону Искровского проспекта. Их догнала чёрная «Киа Оптима». Водитель любезно предложил свои услуги по извозу, отказываться от них не стали. По пути кавалер угостил кофе.

Очнулись пассажирки только в шесть утра, их высадили у 9-го дома на улице Дыбенко. Когда автомобиль уехал, заявительница, которая сидела на переднем пассажирском кресле, заметила на себе отсутствие украшений. Пропали золотая цепочка с топазом, серьги, а также наличные. Ущерб она оценила в 40 тысяч рублей.

Машина принадлежит 31-летнему петербуржцу. Приобрёл он её в конце прошлого года.

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«Полиция устанавливает обстоятельства пропажи ювелирных изделий у пассажирки автомобиля», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце июля частный таксист предложил помочь с дорогой домой двум девушкам, отгулявшим на «Алых парусах». Из памяти пассажирок поездка выпала полностью. Очнулись подруги без бриллиантов, телефонов и денег. Уверяют, что водитель подпоил их, хотя, по информации «Фонтанки», девушки уже садились в машину существенно нетрезвыми.