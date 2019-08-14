«Левада-центр»: Больше 40 процентов россиян не знают, за кого голосовать на выборах в Госдуму в 2021 году

Падение интереса россиян к думским выборам достигло максимума с момента прошлых выборов 2016 года. Не знают, за кого голосовать в следующий раз в 2021 году, или не собираются идти на избирательные участки 41% граждан. Об этом 14 августа сообщает «Левада-центр».

По данным опроса, каждый десятый россиянин (11%) не знает, за какую партию он стал бы голосовать на предстоящих думских выборах. 3% не уверены, что будут голосовать. Уверен, что голосовать не будет, каждый четвёртый россиянин – 24%. Ещё 3% намерены испортить свои бюллетени на избирательных участках или унести их оттуда.

В то же время 28% участников исследования независимой социологической службы выразили готовность поддержать партию «Единая Россия». Каждый десятый за КПРФ и ЛДПР. 11% и 10% соответственно. В «Коммунистов России» верит 3% граждан. Каждый пятидесятый (2%) симпатизирует Сергею Миронову и его «Справедливой России». 1% россиян остается преданным «Яблоку».

На вопрос о своих политических предпочтениях, если бы их нужно было продемонстрировать на избирательном участке в ближайшее воскресенье, россияне отвечали иначе. За «партию власти» в таком режиме готовы отдать свои голоса уже 44% россиян из тех, кто настроен дойти до своего избирательного участка. КПРФ – 17%. ЛДПР – 16%. Далее идут «Коммунисты России», «Справедливая Россия» и «Яблоко». 3%, 2% и 1 % соответственно.

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В июле государственная социология от ВЦИОМ сообщала, что рейтинг «Единой России», упал до минимума за последние 13 лет – 32,2%. Однако деятельность Владимира Путина в конце весны одобряли двое из трёх россиян. 66% по данным «Левада-центра» и 65% по данным ВЦИОМ.

АНО «Левада-центр» включена в список «иностранных агентов» Минюста.