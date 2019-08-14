В Danone и PepsiCo опровергли дискриминацию крымчан при трудоустройстве

Иностранные компании прокомментировали заявление студентов образовательного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске о том, что выпускники крымских вузов испытывают трудности при поиске работы в российских отделениях зарубежных фирм.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания Danone принимает кандидатов исключительно на основе профессиональных качеств, опыта. У нас нет и не было никаких ограничений, касающихся тех или иных вузов. В компании работают люди разных национальностей и «географий», – заявили 14 августа в Danone, заверив, что среди персонала есть и выпускники крымских вузов.

В российском МИД также рассказали, что PepsiCo опровергло информацию о дискриминации крымчан.

«Мы рады, что компании PepsiCo и Danone публично отреагировали на наш сигнал и заверили, что выпускники вузов Республики Крым не подвергаются дискриминации при трудоустройстве», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.