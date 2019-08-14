Движение на месте страшной аварии на М-10 открыто, но пробки пока растут

Длина пробок перед местом ДТП на Московском шоссе, судя по «Яндекс.Картам», растёт (7 километров в сторону Петербурга и 6 километров в сторону области), но сами они становятся менее плотными: движение пошло.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение автомобильного транспорта на 637-м километре ФАД М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области полностью восстановлено в 11:10 14 августа.

В 10 часов (после аварии, случившейся около 9:30) там было введено реверсивное движение. Сейчас оно полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Напомним, по данным УГИБДД, в аварии с тремя участниками в Ушаках травмы получили пять человек, в том числе ребёнок. По информации тосненского издания, одна женщина скончалась.