«Зенит» из-за травмы потерял Дриусси перед матчем с «Ахматом»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси пропустит матч 6 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». Как сообщает bobsoccer.ru, аргентинский футболист травмировал икроножную мышцу в предыдущей игре против «Динамо» (2:0).

С высокой вероятностью, Дриусси не успеет восстановиться и к матчу 7 тура против «Уфы». Возвращение ожидается лишь к игре со «Спартаком» в 8 туре.

Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится в субботу, 17 августа. «Зенит» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, «Ахмат» с 6 очками – на 10 строчке.