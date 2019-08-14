«Утвердить свою веру»: большинство россиян выступают за крещение, но 20% хотят принимать решение сами

66% православных россиян были крещены в детстве по решению родителей, и только 20% решили поучаствовать в таинстве самостоятельно в возрасте около 30 лет. Мотивацией для последних, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чаще всего становилось желание воцерковиться и состояние души.

По результатам исследования, опубликованного 14 августа, 75% опрошенных россиян уверены, что православному человеку необходимо принять крещение. При этом 12% респондентов, которые относят себя к православным, сами не крещены, а большинство и не планирует: не испытывают интереса, желания и не видят в этом смысла. Лишь 19% православных из этой группы хотят когда-нибудь пройти через крещальную купель, чтобы «утвердить свою веру» и соблюсти обычаи.

Православными христианами назвали себя 63% опрошенных. Причем в группе от 35 до 44 лет этот показатель составил 65%.

ВЦИОМ публикует свой опрос, сделанный в конце июля, на фоне конфликта в Ленобласти. Мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после грубого, по ее оценке, крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине 11 августа: игумен Фотий с силой окунал малыша в воду. Гатчинская епархия выступила с официальным заявлением и отстранила священнослужителя на один год, «без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения». Ситуация породила дискуссию в обществе о том, должны ли в Русской церкви крестить тех, кто не ходит в храм. Мама младенца не имела представлений о сути крещения и доверила совершить таинство незнакомому священнику.