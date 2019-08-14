Правительство Украины отказалось увольнять мэра Киева Виталия Кличко

Кабинет министров Украины не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, сообщил 14 августа глава кабинета министров Владимир Гройсман.

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", – заявил он. Слова чиновника приводит пресс-секретарь главы украинского правительства Василий Рябчук в Facebook.

Вопрос о согласии кабинета министров с отставкой градоначальника украинской столицы, как того требует новый президент страны Владимир Зеленский, затянулся на несколько недель. Сначала чиновники ждали досрочных выборов в парламент страны и оглашения их итогов. Затем премьер-министр ушел в отпуск, и правительство собралось только сегодня.