Правительство Украины отказалось увольнять мэра Киева Виталия Кличко
Кабинет министров Украины не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, сообщил 14 августа глава кабинета министров Владимир Гройсман.
"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", – заявил он. Слова чиновника приводит пресс-секретарь главы украинского правительства Василий Рябчук в Facebook.
Вопрос о согласии кабинета министров с отставкой градоначальника украинской столицы, как того требует новый президент страны Владимир Зеленский, затянулся на несколько недель. Сначала чиновники ждали досрочных выборов в парламент страны и оглашения их итогов. Затем премьер-министр ушел в отпуск, и правительство собралось только сегодня.
Справка:
Напомним, что 24 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился в кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. 26 июля премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании. 30 июля руководитель офиса 9 администрации президента Украины Андрей Богдан напомнил кабинету министров о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. В ответ Кличко заявил, что будет обращаться в суд, если его попытаются отстранить от должности. В конце июля Гройсман ушел в отпуск. Поэтому заседаний правительства 31 июля и 7 августа не было.