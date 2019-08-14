Из «Кодьяка» на Московском шоссе медики увезли четверых. Возможно, есть жертва

Пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате аварии с тремя автомобилями на федеральной автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) в селе Ушаки Тосненского района.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 14 августа около 9:30 на 637-м километре трассы столкнулись «Пежо Эксперт», «Шкода Кодьяк» и «Хёндэ».

Женщина-водитель «Пежо» получила травмы крайней степени тяжести. Из «Шкоды» с многочисленными травмами госпитализированы водитель и пассажиры – трое взрослых и 10-летний мальчик.

Реклама



«Тосненский вестник» пишет, что, по предварительной информации, пожилая женщина погибла. Участники «ДТП и ЧП» эту информацию подтверждают.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства происшествия», – отмечается в сообщении УГИБДД.

На месте аварии, напомним, организовано реверсивное движение. Пробка растёт.