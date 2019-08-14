Рестораны остались без террас. Смольный снес веранды «Бургер Кинг», «Моллис», «ТапасБар» и «Бьюти бар&китчен»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконных летних кафе.

Комитет по контролю за имуществом

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 14 августа, своей веранды площадью 22 кв. м накануне лишился ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» на шоссе Революции вблизи дома 41/39.

По словам чиновников, в июне данный земельный участок уже освобождался, а оператор заведения ООО «Бургер Рус» уплатил штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако точка общепита решила снова порадовать своих клиентов возможностью поесть на свежем воздухе, «забыв» при этом заключить договор с городом.

Та же участь постигла террасы «ТапасБар» и «Бьюти бар&китчен» на Лахтинской улице и «Моллис» на Большой Конюшенной. Незаконные летние кафе также были демонтированы на Морской набережной, вблизи дома 17, и Бухарестской улице, вблизи дома 144.

В ходе рейда ККИ изъял более 110 единиц уличной мебели (столы, стулья, зонты). Предпринимателям грозят штрафы за незаконное размещение элементов благоустройства.