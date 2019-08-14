Московское шоссе перекрыто из-за ДТП. Skoda Kodiaq не узнать, дорога в обломках

Плотные пробки растут на Московском шоссе (трасса М-10 «Россия») из-за ДТП в районе села Ушаки. ГИБДД ввела там реверсивное движение.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, 14 августа, около 10 часов, на 637-м километре дороги столкнулись три легковых автомобиля. В результате две полосы движения по направлению в Петербург оказались полностью перекрыты. На место оперативно прибыли скорая помощь, сотрудники ГИБДД и подрядной организации, обслуживающей дорогу. Проезд транспорта организован в реверсивном режиме. Информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили двух участников: «Шкоду Кодьяк» и «Пежо Эксперт». «Ехали мимо, там и ребёнок, и бабушка... Жуть просто», – делится Алёна. По словам Татьяны, в сторону Петербурга уехали как минимум три кареты скорой помощи.

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По словам автомобилистов, пробка мёртвая: «Стоим уже полчаса, интересно, долго ещё?».