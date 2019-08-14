Стрельба из свадебного кортежа на Колпинском шоссе стала уголовным делом. Задержан любитель скорости

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после проезда вооружённого свадебного кортежа по Колпинскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 августа.

По данным «Фонтанки», сотрудники полиции задержали 34-летнего владельца «Ренж Ровера». Из люка машины палили в воздух не менее трёх раз. У водителя изъяли травматический пистолет Grand Power.

Чёрный «Ренж Ровер» хорошо знаком сотрудникам ГИБДД: только в 2019 году его хозяин заработал 11 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Автолюбителя отпустили под подписку о невыезде.

На прошлой неделе также стреляли у станции метро «Ладожская». Тогда проезд «Волги» с пальбой квалифицировали как мелкое хулиганство.