В Петербурге звезды не видно. Пулковская обсерватория перенесет наблюдения в Крым и на Кавказ

Часть наблюдательных программ петербургской обсерватории будет перенесена на Крымский полуостров и на Кавказ. Причина в ухудшившихся условиях наблюдения за небесными телами.

«Пулковская обсерватория собирается использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. [Это те исследования, которые раньше велись] на Пулковской площадке. Крымская астрофизическая обсерватория может предоставить инструменты для проведения этих программ в более хороших условиях», – цитирует 14 августа заявление директора Пулковской обсерватории Назара Ихсанова ТАСС.

По его словам, также будет усилено наблюдение на Кавказе, поскольку этот регион позволяет делать исследования в горных условиях.

Президиум РАН принял решение о делегировании части задач еще в прошлом году, так как условия для работы в Петербурге сильно ухудшились. «Когда создавалась обсерватория, от нее до центра было 19 км, было достаточно темно для проведения точных наблюдений. Но город рос, и уже сейчас засветка слишком сильна. Расширена дорога М20, она тоже светится. Астроклимат там все время портится: идет засветка, теплые конвекционные потоки от города. В этой зоне все время пытаются что-то построить», – рассказал РБК член-корреспондент РАН Виталий Кведер.

При этом активисты в Петербурге выступали против передачи части полномочий в другие регионы. В мае президент РАН Александр Сергеев заявил, что обсерватория может найти себя в обработке данных.