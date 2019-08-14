Заневский проспект агрессии: в новом дорожном конфликте засветились иностранные номера

На Заневском проспекте в Петербурге снова произошел дорожный конфликт с повреждением автомобиля – уже третий в этом районе за неделю.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 13 августа в полицию Красногвардейского района обратилась женщина 28 лет, владелица «Форда Фиесты». Она пожаловалась, что после конфликта с неизвестным мужчиной на «Ниссане» обнаружила на переднем левом колесе своей машины боковой порез. «Ниссан» предполагаемого обидчика – на белорусских номерах, заявительница их запомнила. Если связь подтвердится, агрессору грозит уголовное преследование за умышленное повреждение имущества.

Этот инцидент произошёл на Заневском – там же, где 10 августа пассажиры «Ниссана» преподали урок «Мерседесу» пистолетом («Фонтанка» публиковала фотографию пулевого отверстия).

А 7 августа неподалёку, на мосту Александра Невского, правила дорожного движения разбирали в коллективной драке. 24-летний безработный с биографией к кулакам добавил нож.