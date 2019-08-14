США запретили авиапассажирам брать на борт ноутбуки MacBook Pro. Но только некоторые

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило проносить на борт самолетов рейсов американских авиакомпаний отдельные модели ноутбуков MacBook Pro, в отношении которых производитель принял решение об отзыве.

«FAA осведомлено об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro и предупредило авиакомпании об отзыве», — сообщает 14 августа РБК со ссылкой на Reuters.

В июне Apple заявила, что отзывает часть 15-дюймовых MacBook Pro, поскольку их батареи могут перегреваться и приводить к возгоранию. Устройства, подлежащие отзыву, были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017-го, сообщал производитель. Пользователи могут ввести серийный номер своего ноутбука в специальную форму на сайте, чтобы выяснить, попадает ли устройство в программу.