ДТП под Володарским мостом: из машины на тротуаре «аккуратно вывели весьма взрослого мужчину»

Несколько ДТП утром 14 августа затрудняют движение транспорта в Невском районе. Об одном из них подробно рассказывают очевидцы.

На Октябрьской набережной, при повороте под Володарский мост от съезда с моста, столкнулись «Лада Приора» и «Форд Фокус», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одну из машин выкинуло на тротуар.

По словам очевидицы Анастасии, «Фокус» не успел на зелёный сигнал светофора и пытался проскочить на мигающий жёлтый. «Я ехала прямо за ним, загорелся красный, и я остановилась, а он влетел в «Приору», – пишет Анастасия. – В «Фокусе» было четверо мужчин, после столкновения все вышли из машины и пошли к той машине, в которую вылетели, смотреть, что с водителем. А водитель «Фокуса» вышел в шоковом состоянии и просто сел на тротуар».

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Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. «Все живы, они аккуратно вывели весьма взрослого мужчину из «Приоры», – добавляет Павел. На видеозаписи ехавшего мимо автомобилиста видно, что водитель действительно совсем седой.