Россиянам разонравилось жениться и разводиться

Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов – на 64,4 тысячи.

За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года, пишет 14 августа РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов – их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% – 231 тысяча записей.

При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона – Тува и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. Регионами, где количество регистраций браков сократилось больше всего, стали Чукотка – на 23%, Адыгея и Костромская область – на 20,6%.

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Самый большой рост по числу разводов показали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия – 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно.

Наибольшее падение по количеству разводов Росстат зафиксировал на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях – на 33,9%, 32,7% и по 32,6%, соответственно.