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Происшествия
14.08.2019 09:27
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От кулаков адептов А.У.Е. на Кирочной пострадал начинающий предприниматель

В неудачный диалог с двумя незнакомцами в масках на Кирочной улице попытался вступить молодой бизнесмен. Этикету пацанского общения его обучили кулаками. Пострадавшего с синяками и ссадинами увезли в Мариинскую больницу.

Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, в драке с адептами А.У.Е. пострадал 26-летний петербуржец. В марте он зарегистрировал компанию «Балтсервис», которая специализируется на оптовой торговле строительными и лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием. Медики оценили состояние пациента как удовлетворительное.

Накануне утром горожанин встретил на Кирочной улице двух юных персонажей. Лица у них были замотаны платками, один держал в руке пистолет, второй — нож. От слов общение быстро перешло к избиению.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи «Хулиганство», то есть в группе с применением предметов или оружия. Задержаны 19-летний Артем Аношин и Никита Ларин. Оба являются товарищами по «пацанской» субкультуре тех, кто 24 августа прошлого года избил учителя в Таврическом саду. Причина тогда тоже была идеологическая – преподаватель не смог «правильно» с ними поговорить на уличном сленге.

 

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