Золото манит. Банковский мост разбирают на сувениры
Источник бесплатных сувениров увидели в отреставрированном Банковском мосту в Петербурге. Открытая в июне переправа к концу лета не только «полиняла», но потеряла часть позолоченных украшений.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Блеска лишились ограждения: с перил пропал позолоченный шарик, вместо него остался только стальной шуруп. Как объяснили «Фонтанке» в «Мостотресте», силой одних мышц снять красоту невозможно – шарики прикручены и приклеены к перилам. Чтобы их унести, вандалы, вероятно, использовали строительные инструменты.
За летние месяцы позолота на Банковском мосту заметно поистёрлась. В «Мостотресте» отметили, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств разрабатывает новую технологию нанесения покрытия.
Справка:
Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова с 1826 года. Построен по проекту инженеров Василия Треттера и Василия Христиановича. Грифонов создал скульптор Павел Соколов. Реставрацией моста занимался «Пилон», стоимость работ составила 35 млн рублей.