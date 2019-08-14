Золото манит. Банковский мост разбирают на сувениры

Источник бесплатных сувениров увидели в отреставрированном Банковском мосту в Петербурге. Открытая в июне переправа к концу лета не только «полиняла», но потеряла часть позолоченных украшений.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Блеска лишились ограждения: с перил пропал позолоченный шарик, вместо него остался только стальной шуруп. Как объяснили «Фонтанке» в «Мостотресте», силой одних мышц снять красоту невозможно – шарики прикручены и приклеены к перилам. Чтобы их унести, вандалы, вероятно, использовали строительные инструменты.

За летние месяцы позолота на Банковском мосту заметно поистёрлась. В «Мостотресте» отметили, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств разрабатывает новую технологию нанесения покрытия.