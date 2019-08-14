«Мягкий и шелковистый тюнинг». В России появилась первая в мире Toyota Always

Необычная картина предстала жителям улицы Пушкина в Улан-Удэ туманным утром 14 августа: припаркованная «Тойота» получила «мягкий и шелковистый тюнинг». Знатоки отмечают, что судя по форме, использована продукция известного бренда.

Фотографии и видео вызвали шквал шуток в местных пабликах «Типичный Улан-Удэ» и «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ» «ВКонтакте»:

«Когда девушка перепутала, какие надо менять прокладки на машине».

«Теперь машина с крыльями и может летать».

«Это он город от наводнения спасает: чем больше впитает, тем больше помощь».

«Шумоизоляция 80lvl».

«Скажите спасибо, что они новые».

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Причину столь экстравагантного поступка открывает в комментариях одного из пабликов подписчица Анна: «Девушка отомстила таким образом за измену неверного. Действительно, помогали подружки. Дело было в три часа ночи... Оригинально, че».

Петербуржцы, кстати, тоже умеют творчески обходиться с автомобилями. Чаще всего поводом становится неправильная парковка. За это у нас могут, например, покрасить машину в розовый цвет, украсить топором, задарить «подарками» или установить на капот унитаз – тут есть и летний, и зимний варианты.