Это вас не касается. Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва ядерного источника в Белом море

В Международном агентстве по атомной энергии рассказали «Фонтанке», что следят за ситуацией после взрыва в районе испытательного полигона в архангелогородской Нёноксе.

«МАГАТЭ связалось со своими коллегами в Российской Федерации в связи с инцидентом на объекте Министерства обороны РФ в Северодвинске 8 августа 2019 года», – рассказал 13 августа пресс-секретарь МАГАТЭ Джеффри Донован.

По его словам, российская сторона заверила, что объект «не относится к мирному использованию ядерной энергии», контролем которого и занимается организация.

«По официальным данным Главного управления МЧС России по Архангельской области, уровень радиации в регионе равен естественному радиационному фону, что подтверждается данными автоматизированного мониторинга радиационной обстановки система (ASKRO)», – отметил Донован.

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В «Ростатоме» «Фонтанке» подтвердили, что МАГАТЭ не имеет полномочий интересоваться последствиями катастрофы под Северодвинском. «Речь идёт о военных испытаниях, эти испытания шкалой МАГАТЭ не измеряются. Шкалой МАГАТЭ измеряются инциденты, происходящие на объектах, которые производят работы с ядерными материалами в гражданских целях», – указал заместитель руководителя департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Иванов.

Ранее российское МЧС выпустило заявление об отсутствии радиации в прилегающих к месту взрыва районах. «Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам», – сообщили в ведомстве.

Ранее к этому же выводу пришла и чрезвычайная комиссия с приглашенным специалистом из Санкт-Петербурга. Росгидромет, в свою очередь, выявил многократное повышение уровня радиации после взрыва «специзделия» в Северодвинске.

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём Твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.

Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале "Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут".