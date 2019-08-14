Петербурженке намерили давление на 1,6 млн рублей. "Медсестёр" ищет полиция

Циничных преступниц разыскивают на Васильевском острове в Петербурге. Представившиеся медсестрами женщины унесли у хозяйки сумму, которой бы хватило на покупку комнаты.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 14 августа, две гостьи постучались в дверь квартиры на Наличной улице, 40, корпус 7, днем 12-го числа. Предложили хозяйке померить давление. 88-летняя местная жительница согласилась и, возможно, даже обрадовалась такому вниманию к своему здоровью. А на следующий день ей пришлось идти в полицию — из дома исчезло 1,6 млн рублей. Пожилая женщина связала потерю с визитом гостей с тонометром. Пришлось ей снова принимать посетителей — на этот раз следственно-оперативную группу.