Facebook прослушивала голосовые сообщения пользователей. Соцсеть заверила, что расшифровку прекратили «неделю назад»

Социальная сеть Facebook нанимала сотни сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей. Специалисты разбирали сообщения, частно фривольного содержания, не зная для кого и зачем они это делают, сообщает 14 августа Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, социальная сеть признала, что заказывала расшифровку, но заверила, что прекратила эту практику «около недели назад». Facebook добавила, что пользователи сами соглашались на подобное, выбирая специальную опцию в приложении Messenger. «Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook», — объясняет компания.

Источники Bloomberg отметили, что занятые расшифровкой подрядчики не знали, каким образом были записаны и получены сообщения.

Агентство обратило внимание, что политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом», но конкретных упоминаний про аудио нет. Также не сообщается, что голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.