Периферия циклона. В Петербурге - «классический» августовский день

Погода в Северной столице наконец-то вошла в климатические рамки. 14 августа жителей и гостей города ждет «классический» день конца лета — нежаркий и с небольшими дождями.

«Сегодня на погоду Санкт-Петербурга будет влиять периферия циклона, – объясняет интересующимся ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. – В городе переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон вполне укладывается в рамки климата. Температура воздуха +21…+23°».

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление ниже нормы.

Примерно такая же погода прогнозируется Северо-Западным Гидрометцентром на ближайшие два дня. Завтра дисгармонию внесут разве что порывы ветра.

Ночи пока довольно теплые. Если на севере СЗФО уже бывают заморозки по ночам, то в городе на Неве ночью пока +11...+13.