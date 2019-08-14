После погони по утреннему Петербургу «Солярис» взлетел, а приземлился в решётку Румянцевского сада

Серьёзной аварией закончилась рано утром 14 августа погоня по пустым улицам и набережным Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 5:20 на пересечении Университетской набережной и 1-й линии В.О. «Хёндэ Солярис» наехал на поребрик и решётку Румянцевского сада. Полицейские преследовали эту машину от соседнего Центрального района: в Дворцовом проезде водитель не остановился по требованию сотрудников ОГИБДД по Центральному району.

У Румянцевского сада, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», машина перевернулась в воздухе, а водитель оказался на тротуаре. По данным УГИБДД, он получил тяжёлые травмы.

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Личность нарушителя сразу установить не удалось: водительского удостоверения при нём не обнаружено, зато на лицо были признаки алкогольного опьянения. На вид мужчине около 40 лет.

«По факту происшествия проводятся следственные мероприятия, личность водителя устанавливается», – отмечает отдел пропаганды.