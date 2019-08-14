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Общество
14.08.2019 08:15
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Власти обнародовали статистику по жестокому обращению с детьми и лишению родительских прав в регионах России

Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, которые 14 августа приводит РБК.

В этом регионе в 2018 году официально было зафиксировано 159 таких случаев. Это почти в три раза больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае, которые делят второе и третье места, — по 55 таких случаев. В первой пятерке также Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

В десяти регионах в 2018 году не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Четыре из них находятся в Северо-Кавказском федеральном округе: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Также не зафиксировано жестокого обращения с детьми в Тамбовской и Орловской областях, Республике Алтай, Калмыкии, Севастополе и на Чукотке. В большинстве из них статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год, следует из данных Росстата.

За год резко выросло число зарегистрированных случаев жестокого обращения в Калужской области — с одного до 15, Курганской — с четырех до 21, Вологодской — с четырех до 16, а также в Еврейской автономной области — с восьми до 26.

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По абсолютным цифрам судить о ситуации в каждом конкретном регионе неправильно, считает член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья. «В одних регионах специалисты нацелены и подготовлены к выявлению жестокого обращения — [поэтому фиксируется] много случаев, в других — нет, и мало того, они могут получить требование не указывать причину», — говорит эксперт. Она связывает лидерство Пермского края с тем, что в регионе активно занимаются профилактикой насилия. Статистику по Кавказу она называет «слабым местом». Например, в 2019 году в Ингушетии в больницу доставили девочку с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов, которую, предположительно, избила тетка. Против женщины возбуждено уголовное дело.

Статистика по жестокому обращению с детьми не коррелирует с данными по лишению родительских прав. Регион — лидер по количеству родителей, лишенных прав за жестокое обращение с детьми, — Крым. Там за 2018 год было принято 26 таких решений. В Приморском крае — 17, Архангельской области — 14, Нижегородской и Оренбургской — по 11.

По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидирует Московская область с показателем 1165. В Красноярском крае — 1126, Свердловской области — 981, Пермском крае — 964, Нижегородской области — 947.

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